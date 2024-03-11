В Риге с большим концертом выступит группа "Каста"

"Каста" — это рэп-группа из Ростова-на-Дону, в состав группы входят музыканты Влади, Шым, Хамиль и Змей. Участники "Касты" начали интересоваться рэпом еще в середине 90-х. Первый альбом группы "Громче воды, выше травы", вышедший весной 2002 года, сразу принес группе успех и популярность.

20 лет назад "Каста" перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. За столь внушительный срок парни успели выпустить шесть совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов.

Группа "Каста" попала в список исполнителей, чьи выступления в России сочтены нежелательными. "Сейчас "Каста" выступает вне России. Это, конечно, не то количество концертов, но атмосфера не менее горячая", - отмечают участники.

В отличие от ранее известных представителей рэп - музыки, которые лишь копировали западные образцы, "Каста" создала свой абсолютно уникальный стиль. Это, прежде всего, яркий и искренний в своем творчестве артист, который существенно раздвинул границы жанра.

"Каста" тесно связана с Латвией. Такие клипы как "Можно все", "No lupam lasi/ глупо, но класс", "Миллиард лет" , "Закрытый космос", "Метла", "Прёт" были сняты именно в Риге режиссером Виктором Вилксом.

На концерте в Риге музыканты исполнят свои лучшие работы.

Билеты на мероприятие доступны в кассе ticketshop.lv.

Видео: "Каста" - "No lupam lasi/ глупо, но класс"

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