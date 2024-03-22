"Жителям Латвии не хватает...". 10 вопросов Валдису Затлерсу

RUS TVNET попросил Валдиса Затлерса закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Недавно я понял, что... мышление финансового бизнеса кардинально отличается от мышления хозяйственного бизнеса.

2. В свой день рождения я... с удовольствием посещаю театр или концерт.

3. Я счастлив, когда… хоть мгновение я со своими детьми.

4. Моё любимое место в Латвии... - мой домик в деревне.

5. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... "Не волнуйся, все будет лучше, чем ты себе представляешь".

6. Жителям Латвии не хватает... способности посмотреть на себя со стороны.

7. Моими кумирами в детстве были... "Битлы".

8. В последний раз я громко смеялся, когда... читал книгу Норы Икстены про Айвара Вилипсонса.

9. Никто не знает, что... Я и представить не могу, чего обо мне не знают.

10. Я боюсь, что... я не боюсь.

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