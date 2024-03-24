"Если бы мне дали 1 миллион евро, я бы отдал его жене". 10 вопросов Ричарду Болотнику

RUS TVNET попросил Ричарда Болотника закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Я горжусь тем, что… был рядом с женой, когда родился наш сын. Не было ни дня, как её привезли в палату, чтобы я оставил её одну.

2. В свой день рождения я... поздравляю родителей, а сам отпраздную нескоро, так как нахожусь в тренировочном лагере.

3. Больше всего я жалею о том, что… наедаюсь по вечерам. А утром об этом жалею.

4. В школе я не любил… всех и всё, а сейчас бы с удовольствием туда вернулся.

5. Если бы мне дали 1 миллион евро, я бы… отдал его жене. За деньги она у нас отвечает :)

6. Никогда не поздно… добиться того, чего ты действительно хочешь.

7. Моя главная цель на этот год… выиграть как в ринге, так и везде в жизни.

8. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... "У тебя осталось совсем чуток, живи, скоро семейная жизнь".

9. Никто не знает обо мне, что я… очень сложный, нервный, грубый и в общем очень тяжёлый дед :)

10. Я боюсь... что кто-то или что-то нарушит спокойствие в нашей стране, в доме. Хочется жить, наслаждаться жизнью, ждать, когда сын пойдёт в школу, женится, я стану дедом и умру с улыбкой на лице, потому что у меня была прекрасная жизнь…Боюсь, что будет не так, как я это представляю.

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