Эмма Стоун получала "Оскара" в порванном платье: виноват Гослинг!

На 96-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" 35-летняя актриса Эмма Стоун вышла на сцену, чтобы получить награду за лучшую женскую роль года. Однако перед речью актриса поняла, что ее платье порвано! И, как она утверждает, в этом виноват актер Райан Гослинг!
"Ой… Мое платье порвано!" - перед тем как произнести благодарственную речь, актриса показала публике порванную молнию на спине своего платья от Louis Vuitton.
"Думаю, это произошло во время выступления I'm Just Ken. Я почти уверена", - добавила она.
Актриса говорит, что платье не выдержало номера Райана Гослинга с песней из фильма "Барби" - звезда так бурно веселилась, что наряд разошелся.
По иронии судьбы Стоун получила свой первый "Оскар" в 2017 году за роль в фильме "Ла-Ла Ленд", в котором также снялся Гослинг.
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