Эмма Стоун получала "Оскара" в порванном платье: виноват Гослинг!

"Ой… Мое платье порвано!" - перед тем как произнести благодарственную речь, актриса показала публике порванную молнию на спине своего платья от Louis Vuitton.

"Думаю, это произошло во время выступления I'm Just Ken. Я почти уверена", - добавила она.

Фото: Reuters/ScanPix

Актриса говорит, что платье не выдержало номера Райана Гослинга с песней из фильма "Барби" - звезда так бурно веселилась, что наряд разошелся.

По иронии судьбы Стоун получила свой первый "Оскар" в 2017 году за роль в фильме "Ла-Ла Ленд", в котором также снялся Гослинг.

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: AP/Scanpix

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