Фото Навального приравняли к "экстремистской символике"

"Публичная демонстрация фотоизображения Навального является пропагандой атрибутики и символом экстремистской организации", - постановил суд Мурманска, вынося решение по административному делу Марины-Виктории Нагорных, которая якобы разместила фото Навального на дереве около жилого дома. Женщину приговорили к 7 суткам ареста.

В этом месяце суды России как минимум в четырех регионах приравняли фамилию "Навальный" к символике экстремистской организации, вынося решения по административным делам о нарушениях, допущенных в память Алексея Навального.

Видео: Последнее видео с Алексеем Навальным

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