Видео ⟩ Продавец мороженого жестоко убил человека

В начале марта в поселке Рубене в стороне Валмиеры было обнаружено тело местного жителя. Когда полиция прибыла на место происшествия и осмотрела человеческие останки, выяснилось, что мужчина умер насильственной смертью. Позже выяснилось, что мужчину избили и подожгли, а преступление совершил продавец мороженого, сообщает программа Degpunktā.
Арнис пропал в начале января, но только через два месяца было установлено, что мужчина был убит.
"3 марта поступила информация, что в Валмиерском крае Коценской волости обнаружено тело мужчины со следами насилия. По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.
В ходе расследования поселок охватила волна слухов и домыслов о том, почему соседа лишили жизни.
Продавец местного магазина знал убитого парня и иногда пытался помочь ему материально. Женщина тоже хотела оказать поддержку, но быстро поняла, что отданные в долг деньги с таким же успехом можно было выбросить: "Он был мирным, но алкоголь был самой большой его проблемой. Никакой работы не занимался. У всех просили деньги. Всегда оправдывался тем, что отдаст. Но мы уже больше не давали, потому что таким образом помогли ему напиться".
Оказывается, Арнис попадал в разные неприятности. Например, совсем недавно мужчина украл ящик для пожертвований и получил наказание не только от полиции, но и от жителей поселка. Самосуд провели местные мужчины.
Несмотря на нелестный образ, нарисованный жителями поселка, многие испытывали к молодому человеку симпатию и жалость.
В круг знакомых Арниса входил тихий молодой человек. 25-летний парень был арестован почти сразу после обнаружения тела.
Предполагаемый убийца ранее полицией не задерживался, да и жители поселка также не считали, что молодой человек способен кого-то убить.
"Не хочу в это верить. Он спокойный. Он не пьяница. Он работал продавцом мороженого", - говорит местный житель.
По неподтвержденной информации, убийство было совершено с особой жестокостью: жертву избили деревянной палкой, а затем подожгли.
В полиции заявляют, что мужчина в настоящее время находится под арестом и связь между задержанным и произошедшим выясняется.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!