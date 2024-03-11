Видео ⟩ Продавец мороженого жестоко убил человека

Арнис пропал в начале января, но только через два месяца было установлено, что мужчина был убит.

"3 марта поступила информация, что в Валмиерском крае Коценской волости обнаружено тело мужчины со следами насилия. По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.

В ходе расследования поселок охватила волна слухов и домыслов о том, почему соседа лишили жизни.

Продавец местного магазина знал убитого парня и иногда пытался помочь ему материально. Женщина тоже хотела оказать поддержку, но быстро поняла, что отданные в долг деньги с таким же успехом можно было выбросить: "Он был мирным, но алкоголь был самой большой его проблемой. Никакой работы не занимался. У всех просили деньги. Всегда оправдывался тем, что отдаст. Но мы уже больше не давали, потому что таким образом помогли ему напиться".