Когда не учишься на ошибках: за повторное нарушение житель Эстонии получил внушительный штраф

Ардо, который в 2022 году был неоднократно осужден за вождение в нетрезвом виде, изначально был приговорен к полутора годам тюрьмы, которые заменили общественными работами. Кроме того, осужденный был лишен права управления автомобилем на полтора года.

Ардо не стал придерживаться этого правила и в конце августа прошлого года снова был пойман за рулем. В результате суд оштрафовал нарушителя на 2500 евро и обязал его выполнить 84 часа общественных работ, которые он не отработал в прошлый раз.

Ардо придется оплатить почти 800 евро дополнительных расходов.

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