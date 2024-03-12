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Когда не учишься на ошибках: за повторное нарушение житель Эстонии получил внушительный штраф

Сийм Михайлов
, журналист
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Водительские права.
Водительские права. Фото: Margus Ansu

В конце декабря прошлого года 31-летний житель Эстонии Ардо был осужден за уклонение от наказания, сообщает Rus.Postimees. Правда, у мужчины уже было криминальное прошлое, и на этот раз он получил внушительный штраф.

Ардо, который в 2022 году был неоднократно осужден за вождение в нетрезвом виде, изначально был приговорен к полутора годам тюрьмы, которые заменили общественными работами. Кроме того, осужденный был лишен права управления автомобилем на полтора года.

Ардо не стал придерживаться этого правила и в конце августа прошлого года снова был пойман за рулем. В результате суд оштрафовал нарушителя на 2500 евро и обязал его выполнить 84 часа общественных работ, которые он не отработал в прошлый раз.

Ардо придется оплатить почти 800 евро дополнительных расходов.

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