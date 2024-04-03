Придет ли полиция с обыском, если смотреть российскую пропаганду через VPN?

Даже уголовные дела не всегда останавливают деятельность нелегальных операторов. Например, на популярном портале объявлений можно встретить объявления, где "цифровые пираты" предлагают свои услуги.

"Есть пакеты со всем НТВ+, есть пакет "Триколор" (оператор цифровой среды, который транслирует в том числе такие запрещенные в Латвии каналы, как "Россия 1" или "Первый канал"). Те, кто выбирает это телевидение, отказываются от кабельного", - рассказал мастер журналисту RUS TVNET, который выдал себя за заинтересованного клиента.