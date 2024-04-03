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Придет ли полиция с обыском, если смотреть российскую пропаганду через VPN?

Сергей Тихомиров rus.tvnet.lv
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Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Даже после начала полномасштабной войны России в Украине некоторые жители Латвии продолжают смотреть запрещенные в стране российские пропагандистские каналы. Что будет, если полиция найдет у жителей оборудование для просмотра кремлевских пропагандистов и других программ из России через VPN? В вопросе разбирался TVNET+.

Даже уголовные дела не всегда останавливают деятельность нелегальных операторов. Например, на популярном портале объявлений можно встретить объявления, где "цифровые пираты" предлагают свои услуги.

"Есть пакеты со всем НТВ+, есть пакет "Триколор" (оператор цифровой среды, который транслирует в том числе такие запрещенные в Латвии каналы, как "Россия 1" или "Первый канал"). Те, кто выбирает это телевидение, отказываются от кабельного", - рассказал мастер журналисту RUS TVNET, который выдал себя за заинтересованного клиента.

В Госполиции рассказали, что в первую очередь преследуют поставщиков таких услуг, а не потребителей, но полиция может наказать и обычных жителей Латвии, которые продолжают смотреть нелегальные каналы.

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