Дочь Эйнара Репше вновь борется за свое здоровье

"Проблемы со здоровьем вновь обострились и на все нужны деньги. Это ужас просто! Срочно ищу, где найти надежду и возможности", - говорит Мадара.

Мадара страдает врожденным дефектом пищеварительной системы с 15 лет и лишь несколько лет назад врачи в Нидерландах поставили точный диагноз и начали лечение. Сейчас Репше-Штерна живет, работает и лечится в Латвии. Но несмотря на лечение, проблемы со здоровьем обострились и их необходимо срочно решать.

"Да со здоровьем и всем остальным все плохо. Надеюсь, что еще не на критичном для жизни уровне, но уже близко к нему. Лечение продолжается постоянно, но появляются новые проблемы, и все идет по цепочке. Теперь кажется, что вообще ничего уже невозможно исправить - все наваливается одновременно. Воистину, это самое унижающее и черное испытание на то, сколько же человек еще может вынести".

Операцию надо было сделать год назад, но обстоятельства вынудили повременить. Теперь также - сначала надо сделать "домашнее задание" у хирурга в другой клинике, а это огромная сумма! К тому же это срочно, я уже упускаю сроки и все еще надеюсь найти средства. Мне очень-очень нужно больше работы - заказов на фотокартины, чтобы я могла больше зарабатывать. Буду очень признательна за вашу поддержку в покупке моих работ..." - говорит Мадара.

Уже сообщалось, что года четыре назад люди собрали и пожертвовали необходимые средства - несколько тысяч евро, - которые были срочно нужны для спасения жизни фотографа Мадары Репше-Штерн.

Это была уже седьмая операция, которая, к счастью, прошла успешно, и фотохудожница со слезами на глазах поблагодарила сограждан за помощь.

Больше информации в номере Kas Jauns от 12 марта

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