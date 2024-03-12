"Единство": обвинения в выплате зарплат "в конвертах" придуманы с целью опорочить партию

Обвинения бывшего сотрудника бюро партии "Единство" Нормунда Орлеанса о выплате зарплат "в конвертах" "сфабрикованы с целью опорочить партию, говорится в заявлении "Единства".
"Серьезные обвинения, которые Орлеанс регулярно пополняет, подавая все новые жалобы в правоохранительные органы, не соответствуют действительности, сфабрикованы с целью опорочить партию "Единство" и направлены против сотрудников партии, которые хотят объективных перемен", - заявила пресс-секретарь партии Анна Удре.
В опубликованном сегодня заявлении "Единство" решительно выступает против выплаты зарплат "в конвертах" и отвергает обвинения в адрес партии. Реагируя на обвинения Орлеанса, прозвучавшие в СМИ, "Единство" подчеркивает, что партия никогда не выплачивала зарплату "в конвертах" и решительно выступает против подобной практики.
С весны 2023 года в партийном бюро проводится реорганизация с целью улучшения рабочих процессов и повышения эффективности, которая также включает частичную оптимизацию кадровых ресурсов, отмечают представители "Единства". С самого начала процесса Орлеанс выступал против изменений и в течение 2023 года вел устную, а затем и письменную борьбу против партии и ее руководства, отмечает "Единство".
""Единство" решительно осуждает выплату зарплат "в конвертах" и последовательно выступает за искоренение подобной практики в экономике Латвии. Как только правление партии получило первые сигналы от одного из членов, были немедленно активизированы все внутренние процессы для расследования этих обвинений", - говорит председатель правления "Единства", министр финансов Арвил Ашераденс.
В 2023 году комитет по этике партии, состоящий из девяти членов, провел четыре заседания и проинформировал правление партии о случившемся. В ходе этого процесса были оценены факты и обстоятельства, указанные в заявлении Орлеанса, изучены документы, Орлеанс был заслушан, как и те, против кого были выдвинуты обвинения. Комиссия не получила подтверждения выдвинутых обвинений. По рекомендации комиссии партия также начала внутреннюю проверку, которая на данный момент завершена. В результате не было найдено никаких доказательств обвинений, выдвинутых Орлеансом, заявили в "Единстве".
Кроме того, 16 ноября 2023 года партия обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), предоставив информацию об обвинениях, выдвинутых Орлеансом, и сообщив о своей готовности к любому сотрудничеству и предоставлению всей необходимой информации "Партия полностью доверяет работе правоохранительных органов", - заявила Удре.
В понедельник после заседания коалиции министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заявила, что на "Единство" совершена громкая и, возможно, политически мотивированная репутационная атака.
Уже сообщалось, что бывший сотрудник офиса партии "Единство" Нормунд Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти сотрудникам офиса так называемые зарплаты в конвертах.
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