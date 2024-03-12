"Единство": обвинения в выплате зарплат "в конвертах" придуманы с целью опорочить партию

В 2023 году комитет по этике партии, состоящий из девяти членов, провел четыре заседания и проинформировал правление партии о случившемся. В ходе этого процесса были оценены факты и обстоятельства, указанные в заявлении Орлеанса, изучены документы, Орлеанс был заслушан, как и те, против кого были выдвинуты обвинения. Комиссия не получила подтверждения выдвинутых обвинений. По рекомендации комиссии партия также начала внутреннюю проверку, которая на данный момент завершена. В результате не было найдено никаких доказательств обвинений, выдвинутых Орлеансом, заявили в "Единстве".

Кроме того, 16 ноября 2023 года партия обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), предоставив информацию об обвинениях, выдвинутых Орлеансом, и сообщив о своей готовности к любому сотрудничеству и предоставлению всей необходимой информации "Партия полностью доверяет работе правоохранительных органов", - заявила Удре.

В понедельник после заседания коалиции министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заявила, что на "Единство" совершена громкая и, возможно, политически мотивированная репутационная атака.

Уже сообщалось, что бывший сотрудник офиса партии "Единство" Нормунд Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти сотрудникам офиса так называемые зарплаты в конвертах.

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