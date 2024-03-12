Также в список входят латвийские экс-президенты Вайра Вике-Фрейберга и Эгил Левитс, премьер-министр Эвика Силиня, министр иностранных дел и бывший премьер Кришьянис Кариньш, депутат Сейма Александр Кирштейнс, министр внутренних дел Рихард Козловскис, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс и министр обороны Андрис Спрудс.

Среди литовских чиновников в списке указаны экс-замминистра иностранных дел Мантас Адоменас, министр юстиции Эвелина Добровольска, министр финансов Гинтаре Скайсте, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и главнокомандующий ВС Вальдемарас Рупшис.

Также в списке эстонские премьер Кая Каллас, экс-президент Керсти Кальюлайд, член комиссии парламента по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс, министр юстиции Калле Лаанет, депутат парламента Михаил Лотман, председатель комиссии парламента по иностранным делам Марко Микхельсон, депутат, бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас, депутат парламента, бывший премьер Юри Ратас, спикер парламента Лаури Хуссар, глава МИД Маргус Цахкна.

В ведомстве заявили, что в последнее время в черный список были включены 347 граждан Эстонии, Латвии и Литвы.

Как говорится в сообщении МИД России, "враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям".

МИД РФ обычно не сообщает имена людей, которым запрещен въезд на территорию страны, но на этот раз опубликовал имена 23 из 347 человек, включенных в черные списки.

В феврале стало известно, что МВД РФ объявило в розыск на территории РФ Каю Каллас, экс-министра внутренних дел Латвии Марию Голубеву, 67 депутатов Сейма и 15 депутатов Рижской думы. Что произошло бы, если бы они решили въехать в РФ - неясно.

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