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В Белгороде дрон врезался в здание городской администрации

rus.tvnet.lv
Обновлено 12 марта 2024, 16:15
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Здание администрации Белгорода после удара дрона
Здание администрации Белгорода после удара дрона Фото: ДЕМИДОВ/Telegram

Днем во вторник, 12 марта, в здание городской администрации Белгорода врезался украинский дрон, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пишет "Медуза".

По его словам, в результате атаки пострадали две женщины: одна получила осколочные ранения, а вторая - контузию. Одна из пострадавших была доставлена в больницу.

В здании выбиты окна и поврежден фасад.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram опубликовал фотографии последствий удара. 

"Медуза" отмечает, что Белгородская область подвергается атакам беспилотников и обстрелам с ночи 12 марта.

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