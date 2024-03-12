В Белгороде дрон врезался в здание городской администрации

Днем во вторник, 12 марта, в здание городской администрации Белгорода врезался украинский дрон, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пишет "Медуза".
По его словам, в результате атаки пострадали две женщины: одна получила осколочные ранения, а вторая - контузию. Одна из пострадавших была доставлена в больницу.
В здании выбиты окна и поврежден фасад.
БПЛА атаковал здание администрации Белгорода, два человека ранены— The Insider (@the_ins_ru) March 12, 2024
Об этом пишет Белгород N1, информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию.
Местные СМИ публикуют фото и видео последствий. В… pic.twitter.com/yHbXV7zg8Y
Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram опубликовал фотографии последствий удара.
"Медуза" отмечает, что Белгородская область подвергается атакам беспилотников и обстрелам с ночи 12 марта.
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