В Румынии задержали скандально известного инфлюенсера Эндрю Тейта, подозреваемого в насилии

37-летний Эндрю Тейт и его брат Тристан были задержаны в понедельник вечером на 24 часа по ордеру, выданному в Великобритании на основании обвинений в сексуальном насилии и торговле людьми, датированными периодом с 2012 по 2015 год, сообщил агентству представитель Тейта Матеа Петрешу.



Известно, что Тейт и его брат ранее были задержаны в столице Румынии Бухарест, когда в их доме прошел обыск.

Братья Тейт настаивают на своей невиновности по всем пунктам обвинения.



Окружной суд Бухареста должен принять решение, исполнять ли ордер на арест, выданный Вестминстерским судом Лондона, за чем может последовать процесс экстрадиции в Великобританию.

Ранее сообщалось, что по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах к двум женщинам Тейт был задержан 17 декабря 2015 года в Великобритании. Одна из женщин обвинила Тейта в изнасиловании, другая указала, что Тейт пытался ее душить.

Английская полиция отметила, что задерживала Тейта дважды — сначала по подозрению в нападении, а позже по подозрению в изнасиловании. Никаких арестов по предъявленным обвинениям не последовало. Обе женщины считают, что британские прокуроры неправильно подошли к делу. Тейт опровергает их слова.

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