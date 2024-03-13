Американский Bradley спас жизни украинских солдат. Россияне не смогли его уничтожить

Украинские военные опубликовали кадры, на которых видна прочность боевой машины пехоты Bradley - транспортное средство выдержало прямые попадания российских противотанковых управляемых ракет, сообщает Defence Blog.
Сообщается, что поставленная США БМП Bredley на Авдеевском направлении выдержала два попадания противотанковой управляемой ракеты, однако Bradley остался целым и спас жизнь двум членам экипажа.
Одна из ракет попал в броню БМП, которая поглотила всю силу удара и защитила корпус Bradley от тяжелых повреждений. Вторая ракета попала в броню, защищающую башню. И это попадание не смогло нанести серьезного ущерба боевой машине.
Как уже сообщалось, эти БМП названы в честь американского генерала Омара Бредли. Сначала производство Bradley было доверено предприятию FMC Ground Systems Division в городе Сан-Хосе. После этого многонациональное предприятие BAE Systems ввело новейшие модификации.
Дизайн БМП свидетельствует о желании максимально удовлетворить несколько требований одновременно - это универсальное вооружение и хорошая защита при высокой мобильности, а также способность плавания и транспортировки по воздуху.
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