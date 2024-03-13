Американский Bradley спас жизни украинских солдат. Россияне не смогли его уничтожить

Сообщается, что поставленная США БМП Bredley на Авдеевском направлении выдержала два попадания противотанковой управляемой ракеты, однако Bradley остался целым и спас жизнь двум членам экипажа.

Одна из ракет попал в броню БМП, которая поглотила всю силу удара и защитила корпус Bradley от тяжелых повреждений. Вторая ракета попала в броню, защищающую башню. И это попадание не смогло нанести серьезного ущерба боевой машине.

Как уже сообщалось, эти БМП названы в честь американского генерала Омара Бредли. Сначала производство Bradley было доверено предприятию FMC Ground Systems Division в городе Сан-Хосе. После этого многонациональное предприятие BAE Systems ввело новейшие модификации.

Дизайн БМП свидетельствует о желании максимально удовлетворить несколько требований одновременно - это универсальное вооружение и хорошая защита при высокой мобильности, а также способность плавания и транспортировки по воздуху.

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