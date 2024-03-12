Начат сбор подписей за отстранение ректора Музыкальной академии Праниса от должности

На платформе Action Network начат сбор подписей за отставку ректора Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Гунтиса Праниса.
В описании указано, что Пранис избегал действий по остановке систематического сексуального насилия и домогательств в академии. Инициаторы сбора подписей отмечают, что совет JVLMA 11 марта выразил недоверие Пранису и призвал его уйти с должности.
Кроме того, министр культуры Ангесе Логина поддержала призыв совета JVLMA к ректору уйти в отставку. Она отметила, что министр не увольняет ректоров университетов, это ответственность совета и сената учебного заведения.
Авторы инициативы надеются собрать 1000 подписей.
RUS TVNET уже писал, что ректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса Гунтар Пранис не уйдет со своего поста, потому что видит свою ответственность за ситуацию в академии и способы изменить ее к лучшему, заявил глава академии на пресс-конференции во вторник, 12 марта.
Пранис отметил, что ему больно от сложившейся ситуации, и руководство академии выступает против любого вида насилия. Ректор рассказал, что после получения первой жалобы на сексуальные домогательства со стороны преподавателей последовали действия - был немедленно издан приказ, в котором перечислены все нормы, которые должны соблюдаться в академии.
"Я считаю это своей обязанностью. В этом процессе я предпринял все необходимые шаги, чтобы отреагировать на полученные сигналы - как на то, что сообщалось в программе Kultūršoks, которая стала для меня шоком и совершенно новой информацией, так и на то, что было собрано в ходе анонимного опроса", - сказал ректор.
Он подчеркнул, что с названными в опросе преподавателями были проведены жесткие беседы и потребованы объяснения. Сегодня запланирована встреча с Государственной полицией, а в понедельник представители академии побывали в офисе омбудсмена. Ректор сказал, что у него есть четкое представление о том, что нужно сделать, чтобы обстановка в академии стала полностью безопасной, что и делается в настоящее время.
На вопрос о том, известно ли ему только об этих двух преподавателях или речь идет и о других, ректор ответил, что те, кто упоминался в программе Kultūršoks, идентифицированы не были. В программе никто не был назван по имени, также не были идентифицированы студентки, которые рассказывали о домогательствах, поэтому нет возможности выяснить, кто в это еще вовлечен. По словам Праниса, это большая проблема и необходимо обсудить, что делать с анонимными источниками и анонимной информацией.
Ректор сообщил, что в инициированном студентами академии опросе упоминается несколько имен - более двух. На вопрос о том, отрицают ли преподаватели информацию о сексуальных домогательствах, Пранис ответил, что на момент, когда он потребовал письменных объяснений, те категорически отрицали подобные инциденты и заявили, что следующая встреча пройдет в присутствии адвоката. Что касается того, был ли отстранен в рамках дисциплинарного дела лектор Эгилс Упатниекс, Пранис сказал, что не может подтвердить эту информацию, так как это запрещено законом.
Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.
В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.
В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что до сих пор в полицию не поступало заявлений о возможных нарушениях сексуального характера в JVLMA.
В свою очередь, Министерство культуры призывает студентов JVLMA, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны преподавателей, сообщить об этом.
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