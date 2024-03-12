Начат сбор подписей за отстранение ректора Музыкальной академии Праниса от должности

"Я считаю это своей обязанностью. В этом процессе я предпринял все необходимые шаги, чтобы отреагировать на полученные сигналы - как на то, что сообщалось в программе Kultūršoks, которая стала для меня шоком и совершенно новой информацией, так и на то, что было собрано в ходе анонимного опроса", - сказал ректор.

Он подчеркнул, что с названными в опросе преподавателями были проведены жесткие беседы и потребованы объяснения. Сегодня запланирована встреча с Государственной полицией, а в понедельник представители академии побывали в офисе омбудсмена. Ректор сказал, что у него есть четкое представление о том, что нужно сделать, чтобы обстановка в академии стала полностью безопасной, что и делается в настоящее время.

На вопрос о том, известно ли ему только об этих двух преподавателях или речь идет и о других, ректор ответил, что те, кто упоминался в программе Kultūršoks, идентифицированы не были. В программе никто не был назван по имени, также не были идентифицированы студентки, которые рассказывали о домогательствах, поэтому нет возможности выяснить, кто в это еще вовлечен. По словам Праниса, это большая проблема и необходимо обсудить, что делать с анонимными источниками и анонимной информацией.