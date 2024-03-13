Пациенты, возможно, должны будут говорить с врачами только на латышском или обеспечить перевод

Пациентам, возможно, придется разговаривать со своим врачом только на латышском языке. В противном случае пациент обязан обеспечить перевод. Поправки к Закону о правах пациентов поддержала подкомиссия Сейма во вторник, 12 марта, подготовив изменения ко второму чтению. Об этом сообщает портал LSM.lv.
Вопрос стал актуальным в последние месяцы, когда молодые врачи, не владеющие русским языком, сталкивались с агрессией со стороны пациентов. Ассоциация молодых врачей ранее призывала к использованию переводчиков, услуги которых оплачивали бы пациенты.
Закон о правах пациентов, состоящий из 18 статей, в настоящее время не содержит слова "государственный язык". Однако их планируется внести, определив, что пациент обязан предоставлять врачу информацию на латышском языке в пределах своих возможностей и знаний.
Если пациент не понимает врача или не может объясниться на национальном языке, пациент обязан обеспечить перевод.
Во вторник, 12 марта, эти поправки поддержал подкомитет по общественному здравоохранению Комиссии по социальным и трудовым вопросам, но не всем было ясно, как это будет происходить в реальной жизни.
"В прошлый раз мы говорили о том, что в учреждении должен быть переводчик, за которого платит пациент. Где он возьмет переводчика теперь, когда его привезли с улицы? У меня все вопросы из жизни", - сказала Ингрида Цирцене, депутат Сейма от "Нового единства" и врач.
Комментарий министерства: "На основании этой формы лечебное учреждение сможет оказывать такую услугу".
"Это надо как-то отразить. Я согласен - я за государственный язык, но я врач и сталкиваюсь с ситуацией в жизни. Эта статья рассказывает о долге пациента. Где права пациента?" - спросила Цирцене.
Латвийская ассоциация врачей согласилась на это предложение.
"Очень важно, чтобы пациент был обязан обеспечить перевод. Это не означает, что пациент, находящийся в бессознательном состоянии, должен искать переводчика. Ни в коем случае. Поправка не должна применяться буквально и к каждой ситуации. Наряду с этим законом необходимо внести изменения и в другие законы, чтобы для основных языков - английского и русского - в принципе существовали переводчики, но это не значит, что переводчик должен сидеть на месте. Это можно сделать и с помощью штатных ресурсов. Дополнительная работа - дополнительная оплата", - рассказала эксперт по медицинскому праву Илзе Вилка.
Если врач сможет общаться на языке пациента, он сможет это делать даже после запланированных изменений в законе, - на это указал представитель юридического бюро Сейма.
Планируется, что поправки в закон вступят в силу в октябре следующего года. Глава подкомитета допускает, что это может произойти и раньше.
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