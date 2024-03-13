Пациенты, возможно, должны будут говорить с врачами только на латышском или обеспечить перевод

Комментарий министерства: "На основании этой формы лечебное учреждение сможет оказывать такую ​​услугу".

"Это надо как-то отразить. Я согласен - я за государственный язык, но я врач и сталкиваюсь с ситуацией в жизни. Эта статья рассказывает о долге пациента. Где права пациента?" - спросила Цирцене.

Латвийская ассоциация врачей согласилась на это предложение.

"Очень важно, чтобы пациент был обязан обеспечить перевод. Это не означает, что пациент, находящийся в бессознательном состоянии, должен искать переводчика. Ни в коем случае. Поправка не должна применяться буквально и к каждой ситуации. Наряду с этим законом необходимо внести изменения и в другие законы, чтобы для основных языков - английского и русского - в принципе существовали переводчики, но это не значит, что переводчик должен сидеть на месте. Это можно сделать и с помощью штатных ресурсов. Дополнительная работа - дополнительная оплата", - рассказала эксперт по медицинскому праву Илзе Вилка.

Если врач сможет общаться на языке пациента, он сможет это делать даже после запланированных изменений в законе, - на это указал представитель юридического бюро Сейма.

Планируется, что поправки в закон вступят в силу в октябре следующего года. Глава подкомитета допускает, что это может произойти и раньше.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!