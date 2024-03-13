Уже после введения Евросоюзом в мае 2022 года запрета на поставки в Россию оборудования для сжиженного газа проект "Новатэка" "Арктик СПГ 2", получил от европейских компаний в обход санкций оборудование на 580 миллионов евро. Об этом во вторник, 12 марта, пишет The Moscow Times по результатам совместного расследования с НКО Arctida, указывая, что один из крупнейших акционеров этого проекта - друг президента РФ Владимира Путина Геннадий Тимченко.

Только в январе 2024 года из стран ЕС для "Арктик СПГ 2" в Россию были ввезены запчасти и оборудование на сумму 24 млн евро, отмечают журналисты.

Оборудование из ЕС в Россию идет в основном через Китай