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В Эстонии вступил в силу запрет на российские номера. Сколько таких автомобилей в стране?

Наталия Гребнева rus.postimees.ee
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Для автомобилей с российскими номерами настал "день икс"
Для автомобилей с российскими номерами настал "день икс" Фото: freepik.com

С сегодняшнего дня, 13 марта, в Эстонии начнут штрафовать владельцев автомобилей с российскими номерами. О конфискации пока речи не идет, однако количество штрафов при поимке незаконного авто ничем и никем не ограничено, сообщает Rus.Postimees.

13 сентября прошлого года Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации. Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, автомобили с российскими номерами должны были быть перерегистрированы или вывезены из страны в течение полугода. Этот срок истек сегодня.

Теперь за управление транспортными средствами со значком RUS будут штрафовать в размере 400 евро.

Кроме того, статья 204 Закона о дорожном движении предусматривает штраф в размере до 800 евро за разрешение владельцу управлять таким транспортным средством.

По данным транспортного департамента, на сегодняшний день в дорожном регистре числится около 100 автомобилей с российскими номерами. Например, там числится мотороллер "Вятка" 1961 года выпуска, несколько советских "Жигулей", ГАЗ и ИЖ, оставшихся с незапамятных времен. Однако есть и новенький Suzuki Jimny 2023 года выпуска, и Porsche Cayenne 2018 года. Большинство из этих автомобилей базируется в Харьюмаа.

И такие автомобили еще встречаются на дорогах Эстонии.
И такие автомобили еще встречаются на дорогах Эстонии. Фото: unsplash.com

При этом, по данным регистра дорожного страхования, эксплуатируется в Эстонии не менее трехсот автомобилей с российскими номерами.

"В ходе надзора за дорожным движением патрули будут обращать внимание на автомобили с российскими номерами, - рассказал Rus.Postimees майор полиции Андрес Кирсинг. - Поскольку отсутствие требуемых регистрационных номеров является нарушением закона (LS § 203), за него предусмотрен штраф в размере до 100 штрафных единиц или 400 евро".

В ППА также добавили, что, если по прошествии срока, установленного для устранения нарушения, автомобиль вновь попадет в поле зрения полиции с российскими номерами, штраф будет выписан повторно, и так до тех пор, пока регистрационные номера не будут приведены в соответствие с требованиями.

Возможная конфискация автомобилей с российскими номерами в Эстонии все еще находится на стадии обсуждения.

А вот в Литве вчера был задержан первый автомобиль с российскими регистрационными номерами. Его "поймали" на КПП в населенном пункте Медининкай, водитель Audi Q7 - гражданин Молдавии – хотел выехать в Беларусь. В таможне сообщили, что автомобиль, оцененный в 41,7 тысячи евро, будет, скорее всего, конфискован.

Российские номера в Литве могут и привести, и привезти только к конфискации.
Российские номера в Литве могут и привести, и привезти только к конфискации. Фото: freepik.com

Запрет на использование машин с российскими номерами начал действовать в Литве с 11 марта. Владельцам таких машин грозит конфискация транспорта, а также штраф от 200 до 6 тысяч при первом нарушении, от 2 до 6 тысяч — при повторном. По данным таможенного департамента Литвы, в стране на момент начала действия запрета в стране оставалось около 50 автомобилей с российскими номерами.

В Латвии поправки к Закону о дорожном движении, предусматривающие, что транспортное средство, зарегистрированное в РФ, должно быть перерегистрировано в Латвии или выведено из страны, начали действовать с 15 февраля 2024 года. Там российские автомобили тоже обещали конфисковывать. Помимо прочего, их владельцы будут обязаны заплатить штраф в размере от 750 до 2000 евро.

Финская таможня предписала вывезти из страны машины с российскими номерами до 16 марта. По оценке главы департамента таможенного контроля Сами Ракшита, в Финляндии могут находиться тысячи автомобилей с российскими номерами. С учетом того, что восточная граница страны закрыта, на практике этот выезд будет означать переезд в другие страны ЕС. При этом конфискацию автомобилей в МИД Финляндии исключили, так как, по словам главы ведомства Элины Валтонен, такой шаг возможен только в случае уголовного расследования.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 11 марта, после истечения срока перерегистрации автомобилей с российскими номерами в Литве, Криминальная служба таможни задержала первый автомобиль, нарушивший новый порядок - Audi Q7 стоимостью 41,7 тыс. евро.

Таможня сообщила, что гражданин Молдовы, следовавший из Литвы в Беларусь, был задержан на пограничном переходе "Мядининкай" в понедельник около 11 час. вечера. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

"Автомобиль, скорее всего, будет конфискован и передан на нужды Украины", - говорится в сообщении таможни.

После проверки документов выяснилось, что владельцем автомобиля является гражданка России, которой в машине не было, а водитель уверял, что не знал об обязанности перерегистрировать в Литве автомобили с российской регистрацией в Европейском союзе (ЕС).

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