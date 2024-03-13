В Эстонии вступил в силу запрет на российские номера. Сколько таких автомобилей в стране?

В ППА также добавили, что, если по прошествии срока, установленного для устранения нарушения, автомобиль вновь попадет в поле зрения полиции с российскими номерами, штраф будет выписан повторно, и так до тех пор, пока регистрационные номера не будут приведены в соответствие с требованиями.

Возможная конфискация автомобилей с российскими номерами в Эстонии все еще находится на стадии обсуждения.

А вот в Литве вчера был задержан первый автомобиль с российскими регистрационными номерами. Его "поймали" на КПП в населенном пункте Медининкай, водитель Audi Q7 - гражданин Молдавии – хотел выехать в Беларусь. В таможне сообщили, что автомобиль, оцененный в 41,7 тысячи евро, будет, скорее всего, конфискован.

Российские номера в Литве могут и привести, и привезти только к конфискации. Фото: freepik.com

Запрет на использование машин с российскими номерами начал действовать в Литве с 11 марта. Владельцам таких машин грозит конфискация транспорта, а также штраф от 200 до 6 тысяч при первом нарушении, от 2 до 6 тысяч — при повторном. По данным таможенного департамента Литвы, в стране на момент начала действия запрета в стране оставалось около 50 автомобилей с российскими номерами.