Чтобы найти десятимесячного корги по имени Винни, вся Пардаугава буквально взялась за руки. Пять дней песика искали десятки людей - по ночам с фонарями обходили Имантский лес; использовали дрон; кто-то даже раскладывал карты таро. Собака не отзывается на имя и не дается в руки, так как не привыкла к людям - раньше Винни жил в собачьем питомнике Lieldeviņzare, где корги держали в сарае как скот.

Почему десятимесячный щенок, который Давис полторы недели назад купил за 350 евро в собачьем питомнике Lieldeviņzare в Баусском крае, убегает и не дается в руки?

ответ скрывается в условиях, в которых щенок родился и провел первые девять месяцев своей жизни. Lieldeviņzare - уже не легальный собачий питомник, каким был год назад. В поле зрения защитников животных он попал после большого числа жалоб: люди, которые покупали щенков в питомнике, рассказывали, что животные антисоциальные, пугливые, прячутся под столом, гадят там, где едят, убегают.

Многие собаки, несмотря на то, что их выдают за чистокровных корги с родословными, очевидно помеси. Снятые при помощи скрытой камеры кадры открыли в питомнике ужасную картину - десятки корги держали в сарае, пол которого покрывало сено; некоторые сидели в клетках без воды. Место было похоже на курятник или свинарник, но точно не на предназначенное для собак помещение. У животных нет навыком коммуникации с людьми, так как, вероятно, они раз в день видят только того, кто кормит. У части животных - лишний вес, так как то, сколько они съедают, никто не контролирует.

Собаку в Пардаугаве по-прежнему ищут добровольцы, которые говорят, что и не думают сдаваться и призывают подключиться и других.