"Нет сомнений, что такие вещи планируются заранее… Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться. Но я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных.

Путину я могу сказать только одно - здесь вас никто не боится", - заявил Науседа.

Сообщается, что следствие рассматривает несколько версий случившегося.

Ранее сообщалось, что на Леонида Волкова напали вечером 12 марта на окраине Вильнюса. Как рассказала в соцсети Х пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, на Волкова напали около его дома - молотком разбили окно в машине и распылили в глаза газ.

Нападение на российского оппозиционера прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление", - написал глава МИД.

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