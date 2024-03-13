Кристен Стюарт рассказала, какие звёзды примут участие в её фильме, снятом в Латвии

Стюарт приехала в Латвию в конце февраля для поиска локаций для съемок своего нового фильма - биографической драмы "Хронология воды" (The Chronology of Water).

В разговоре со Стивеном Колбертом она подтвердила, что фильм действительно будет сниматься в Латвии. "Я думала об этом фильме шесть или семь лет. Не знаю, будет ли он хорошим, но я думала об этом давно. Мы будем снимать в Латвии. В нем примут участие Имоджен Путс и Тора Бёрч. Я сейчас одержима этим".

Как известно, Тора Бёрч стала известной после фильма "Красота по-американски" (1999), а Имоджен Путс - английская актриса, ворвавшаяся на поприще кинематографа в фильме "V значит Вендетта" (2005).

Напомним, в феврале Стюарт была замечена в Икшкиле, в ресторане Brandīns.

Как рассказали изданию представители ресторана Brandīns, на 21 февраля они получили бронь на шесть человек. Звонил представитель делегации, которая показывает Латвию всемирно известной актрисе.

Актриса была вежлива, добра и позитивна, поприветствовала персонал, а потом поблагодарила за еду и гостеприимство и не отказалась сфотографироваться.

Напомним, американская актриса Кристен Стюарт - звезда серии фильмов "Сумерки" и фильмов "Спенсер", "Ангелы Чарли", а также номинантка на "Оскар".