Умер мужчина, проживший 70 лет в "железных легких"

Скончался Пол Александер, 78-летний житель Далласа, США, который более 70 лет прожил в "железных легких" - аппарате, который помогал ему дышать и жить, сообщают зарубежные СМИ.
В детстве мальчик играл со своим братом, но вернувшись домой, почувствовал жар, мышечные боли и усталость. У него обнаружили полиомиелит, из-за которого он был парализован и не мог самостоятельно дышать.
Однако Александер многого добился за свою жизнь - получил образование, стал писателем и юристом. В течение многих лет он вел свою юридическую практику, сидя в инвалидной коляске, изготовленной по индивидуальному заказу.
В 21 год он стал первым человеком, окончившим среднюю школу в Далласе, ни разу не посещавшим очные занятия.
Он написал книгу "Три минуты ради собаки". История человека, живущего в "железном легком", на написание которой Полу потребовалось пять лет.
В конце жизни он создал аккаунт в TikTok, где снимал серию видео под названием "Разговоры с Полом!"
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