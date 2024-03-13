Умер мужчина, проживший 70 лет в "железных легких"

В детстве мальчик играл со своим братом, но вернувшись домой, почувствовал жар, мышечные боли и усталость. У него обнаружили полиомиелит, из-за которого он был парализован и не мог самостоятельно дышать.

Однако Александер многого добился за свою жизнь - получил образование, стал писателем и юристом. В течение многих лет он вел свою юридическую практику, сидя в инвалидной коляске, изготовленной по индивидуальному заказу.

В 21 год он стал первым человеком, окончившим среднюю школу в Далласе, ни разу не посещавшим очные занятия.

Он написал книгу "Три минуты ради собаки". История человека, живущего в "железном легком", на написание которой Полу потребовалось пять лет.

В конце жизни он создал аккаунт в TikTok, где снимал серию видео под названием "Разговоры с Полом!"

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