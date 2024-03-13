В центре Риги введут новые ограничения скорости для электроскутеров

В новых правилах будут определены требования к использованию электроскутеров и велосипедов, установлены зоны ограничения скорости и зоны, где их запрещено парковать.

В зоне ограничений скорость электроскутера не должна будет превышать 20 километров в час, а парковка будет запрещена, за исключением мест, указанных на карте.

В настоящее время на портале Geo Riga указаны зоны ограничения скорости в Вецриге и центре Риги до железнодорожной насыпи, а также в районе Центрального рынка и Спикери.

Самыми крупными зонами запрета на парковку электроскутеров являются парки в центре Риги, набережные каналов, улицы в Старой Риге, мосты через Даугаву и окрестности Рижского замка.

Для оказания услуг проката электроскутеров можно будет использовать только те транспортные средства, которые оборудованы системой регулировки скорости и парковки в соответствии с указанными зонами ограничения скорости и запрета парковки.

Поставщики услуг проката электроскутеров должны будут немедленно, но не позднее чем в течение трех часов после констатации нарушения переместить транспортные средства, припаркованные в запрещенной зоне.

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