В центре Риги введут новые ограничения скорости для электроскутеров

В центре Риги будут введены новые ограничения скорости для электроскутеров общего пользования, предусматривает проект обязательных правил, утвержденный комитетом Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции.
В новых правилах будут определены требования к использованию электроскутеров и велосипедов, установлены зоны ограничения скорости и зоны, где их запрещено парковать.
В зоне ограничений скорость электроскутера не должна будет превышать 20 километров в час, а парковка будет запрещена, за исключением мест, указанных на карте.
В настоящее время на портале Geo Riga указаны зоны ограничения скорости в Вецриге и центре Риги до железнодорожной насыпи, а также в районе Центрального рынка и Спикери.
Самыми крупными зонами запрета на парковку электроскутеров являются парки в центре Риги, набережные каналов, улицы в Старой Риге, мосты через Даугаву и окрестности Рижского замка.
Для оказания услуг проката электроскутеров можно будет использовать только те транспортные средства, которые оборудованы системой регулировки скорости и парковки в соответствии с указанными зонами ограничения скорости и запрета парковки.
Поставщики услуг проката электроскутеров должны будут немедленно, но не позднее чем в течение трех часов после констатации нарушения переместить транспортные средства, припаркованные в запрещенной зоне.
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