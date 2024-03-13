Сейм не признает "выборы" на оккупированных РФ территориях Украины

Как заявил председатель комиссии Рихард Колс, подобные действия России на территории Украины являются незаконными и не будут признаны.

"В сегодняшней России правит авторитарный режим, для которого характерны фиктивные выборы и имитация демократии. Эти президентские выборы не будут ни свободными, ни справедливыми, потому что подавляется оппозиция и независимые СМИ. В условиях отсутствия заслуживающей доверия политической конкуренции и независимых международных наблюдателей президентские выборы в России не имеют никакой демократической легитимности", - подчеркнул Колс.

В своем заявлении комиссия решительно осуждает имперские устремления России и продолжающуюся агрессию против Украины и требует, чтобы российское правительство прекратило все формы пыток и жестокого обращения с политическими заключенными, сняло все необоснованные обвинения и немедленно и безоговорочно освободило всех политзаключенных.

В заявлении депутаты вновь подчеркивают, что Европейский союз, его члены и союзники по всему миру должны продолжать всестороннюю поддержку Украины, включая политическую, экономическую, финансовую и военную помощь, а также поддержку гражданского общества и восстановления страны.

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