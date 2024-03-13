"Граница, которую я не хочу пересекать". Шольц вновь отверг поставки ракет Taurus Украине

Поставляя современное оружие Украине, Германия может быть более непосредственно втянута в конфликт с Россией, заявила канцлер в своем выступлении в Бундестаге.

"Благоразумие - это не то, что можно рассматривать как слабость, как это представляют некоторые. На самом деле, благоразумие - это то, на что имеют право граждане этой страны", - сказал Шольц.

Он еще раз выразил мнение, что в случае поставки ракет Taurus в Украину потребуется и некоторое привлечение немецких солдат для помощи в идентификации целей и выполнении других задач.

Оппозиция, а также некоторые политики трехпартийной коалиции Шольца ставят под сомнение предположение канцлера.

"Для меня неприемлемо поставлять системы вооружения большой дальности, которые было бы разумно поставлять только в том случае, если будут задействованы немецкие солдаты, пусть даже и за пределами Украины, - сказал Шольц. - Это черта, которую я, как канцлер, не хочу пересекать.

Оппозиционный блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) планируют вынести на голосование в четверг резолюцию, которая потребует от правительства Шольца поставить Taurus Украине. Многие политики правящей коалиции "Зеленых" и "Свободных демократов" также поддерживают поставку Taurus в Украину.

Однако во время предыдущих аналогичных усилий оппозиции законодатели коалиции были на стороне Шольца.

Лидеры социал-демократов и фракций зеленых, представленные Шольцем, выразили уверенность, что законодатели поддержат канцлера и в голосовании на этой неделе.

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