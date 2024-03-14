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Межвиетс: Расследование дела о поджоге Музея оккупации может перенять VDD

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Начальник VDD Нормунд Межвиетс.
Начальник VDD Нормунд Межвиетс. Фото: Zane Bitere/LETA

Если подтвердится, что задержанные по уголовному делу о поджоге Музея оккупации были связаны со спецслужбами недружественных Латвии стран и действовали в их интересах, расследование дела может перенять Служба государственной безопасности (VDD), заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник VDD Нормунд Межвиетс.

В настоящее время дело расследует Государственная полиция, а VDD оказывает ей поддержку, однако, если в ходе расследования будет получена информация о том, что подозреваемые действовали по указанию из-за границы, квалификация дела может измениться и дело может перейти к VDD.

Как сообщалось, в ночь на 27 февраля в кабинет директора Музея оккупации была брошена бутылка с зажигательной смесью, что привело к возгоранию.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны три человека - гражданин Латвии, который уже попадал в поле зрения полиции за преступления, связанные с наркотиками, и два жителя Олайне - мужчина и женщина.

По данным программы телеканала TV3 "Ничего личного", это Валентин Размерица из Елгавы, Виталий Лукьянович и Мария Дзене из Плаканциемса Олайнского края. Предполагается, бутылку с зажигательной смесью бросил именно Размерица.

В начале марта суд применил ко всем задержанным меры пресечения в виде ареста.

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