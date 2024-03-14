Запрет телефонов в школах: мнение министерства и директоров

Министерство образования и науки (МОН) считает, что такой запрет не должен вводиться "сверху" для всех учебных заведений, и каждая школа могла бы его предусмотреть в правилах внутреннего распорядка.

Автор инициативы Янис Виеглиньш, директор основной школы Валле, говорит, что смарт-устройства все больше мешают детям получать качественное образование, а для коммуникации школьников с родителями можно найти и другие решения. Поэтому он предлагает запретить использование личных смарт-устройств на этапах начальной и основной школы.

Нидерланды, Франция, Дания и Великобритания уже приняли такое решение, осознав тот вред, который причиняют смарт-устройства в школе.

Парламентский секретарь МОН Силвия Рейнберга отмечает, что школы пытаются решить эту проблему разными способами, однако министерство ни в коем случае не выступает за полный запрет смарт-устройств.

В свою очередь президент Латвийской ассоциации руководителей образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолф Калванс считает, что запрет должен распространяться не только на начальную и основную школу, но и на 10-12-е классы.

Есть учащиеся, которые на уроках никак не могут отвлечься от того, что происходит в социальных сетях. Исследования также показывают неутешительную картину: молодые люди проводят в социальных сетях по несколько часов в день.

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