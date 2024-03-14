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Видео ⟩ Россия начала использовать в Украине гольф-кары

rus.tvnet.lv
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Россия начала использовать в Украине гольф-кары
Россия начала использовать в Украине гольф-кары Фото: Ekrānuzņēmums no video

Использовать на поле боя технику без защитной брони безрассудно или даже глупо. В очередной раз военное "мастерство" продемонстрировали оккупанты, отправившие своих солдат на верную смерть на гольф-карах, сообщает журнал Forbes.

Российские командиры в агрессивной войне в Украине в течение этих двух лет регулярно действовали безрассудно.

В начале марта российское подразделение (предположительно 488-я мотострелковая бригада) атаковало позиции 60-й механизированной бригады Украины в Ямполовке Донецкой области на востоке Украины.

Российская колонна, в состав которой входили боевые машины МТ-ЛБ и как минимум один танк Т-90, двинулась на запад в сторону Ямполовки. Наибольшее удивление вызвали транспортные средства, используемые оккупационными войсками, - несколько квадроциклов Desertcross 1000-3 ATV китайского производства.

Desertcross китайского производства представляет собой вездеход. Его можно найти на стройке или ферме, но на нем определенно не стоит ездить в бой, поскольку у него нет брони и оружия.

Но поскольку в конце прошлого года потери российской боевой техники превысили 10 000 единиц, Кремль купил 2100 Desertcross (один стоит 17 000 долларов) и отправил их в Украину.

Командование оккупационных войск решило использовать их не в качестве вспомогательных силовых агрегатов в тылу фронта, а сажать в них солдат и отправлять в атаку.

Когда штурмовая группа приблизилась примерно на 400 метров к украинским позициям, 60-я бригада применила кассетные боеприпасы и беспилотники, чтобы остановить атаку.

Когда дым рассеялся, Т-90 и несколько уничтоженных Desertcross оказались среди множества погибших российских солдат.

Непрекращающиеся атаки России стоили ей тысяч транспортных средств. Российские войска в Украине с некоторых пор теряют не менее 500 танков в месяц, по данным аналитиков Oryx.

Кроме того, российская промышленность с трудом производит ежегодно 400 новых БМП и примерно столько же танков Т-72 или Т-90.

Если нынешние темпы потерь сохранятся, то у Кремля могут закончиться танки и БМП в течение следующих 18 месяцев. Этим и объясняется приход на фронт таких гольф-машин.

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