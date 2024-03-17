Замок Пугачевой не спасти, а Брежнева высказалась о разводе с Меладзе?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и Вере Брежневой.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Замок Аллы Пугачевой не спасти?
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян не смогла смолчать после высказывания Аллы Пугачевой в адрес российского певца Стаса Михайлова. Она присоединилась к общественному недовольству и призвала лишить звезду не только денег, но и имущества в деревне Грязь, пишет желтый портал "7 дней".
Осенью 2023 года портал Popcake.tv опубликовал слова Стаса Барецкого, который заявил, что он является новым владельцем замка в деревне Грязь. По словам мужчины, Пугачева якобы сама попросилась провести несколько дней в бывшей недвижимости до своего отъезда. Стас уверял, что Примадонна якобы хочет выкупить свой дом. Что же на самом деле происходит со знаменитым замком в деревне Грязь - неизвестно.
Галерея: Замок Аллы Пугачевой
Вера Брежнева высказалась о разводе?
Украинская певица Вера Брежнева редко говорит о своем разводе с продюсером Константином Меладзе. Недавно в интервью Динаре Сатжан она рассказала, сколько времени ей понадобилось, чтобы пережить расставание, пишет УНИАН.
"Ситуация, после которой я полтора года приводила себя в порядок. Это полный цикл: от понимания и до выхода из этого состояния, до полноценного ощущения, что я в ресурсе".
"Я выбираю другой путь - двигаться вперед. Да, это была моя ошибка, мой урок. Самое главное - это быть благодарной этому уроку, потому что мы много обид оставляем. Стоит поблагодарить прошлое. Это было мое развитие, мое взросление и рост. У меня нет ни к кому претензий, мне никто ничего не должен, и я не обижена", - отметила Вера Брежнева.
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