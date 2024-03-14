Политолог: скандал с "конвертами" может сказаться на "Новом Единстве" сильнее спецрейсов Кариньша

Обвинения бывшего сотрудника бюро партии "Единство" Нормундса Орлеанса в выплате зарплат "в конвертах" могут стать для "Нового Единства" еще более болезненным скандалом, чем специальные рейсы бывшего премьер-министра, нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс.
Комментируя утверждение Орлеанса о том, что партия выплачивала ему и еще как минимум десяти офисным работникам так называемые зарплаты "в конвертах", политолог сказал, что это серьезная проблема.
Ранее общественность критиковала специальные рейсы делегаций, возглавляемых премьер-министром Кариньшем, за счет государственного бюджета.
Информация о том, что "Единство" платит "в конвертах", дошла до компетентных органов уже три месяца назад, так что дело затягивается. Розенвалдс выразил надежду, что у компетентных органов хватит воли прояснить этот вопрос и дать свое заключение.
Он добавил, что скандал с "конвертами" сейчас активно эксплуатируют конкуренты "Нового Единства" - Национальное объединение и "Объединенный список".
"Если, допустим, что-то подобное произошло, то потом будет трудно убедить людей лозунгами о том, что они должны исправно платить налоги, быть частью белой экономики", - сказал Розенвалдс.
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