Команда передачи "Что происходит в Латвии?" (Kas notiek Latvijā?) на LTV выяснила, что в период с 2019 по 2022 год состоялось 15 встреч европейских лидеров, на которые тогдашний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") ездил на частных самолетах чартерными рейсами. Согласно информации о всех странах ЕС, выплаченная Латвии сумма для визита ее представителей - 557 274 евро - самая большая, и составляет в целом более пятой части всех платежей, пишет Rus.LSM.
В программе Латвийского радио Krustpunktā от 7 декабря Кришьянис Кариньш, объясняя свои полеты спецрейсами, заявил, что "премьер-министр Эстонии фактически делала то же самое. В очень похожем масштабе и с той же целью". Однако информация, собранная Европейским советом, показывает, что суммы возмещения в странах Балтии существенно различаются, как выяснила команда Kas notiek Latvijā?.
Сотрудники передачи направили запрос в пресс-службу Совета ЕС с целью выяснить суммы, покрываемые Советом за поездки глав государств в Евросоветы с 2019 года. В ответе собраны данные до 2022 года включительно, однако информации о 2023 году пока нет.
Всего за четыре года на покрытие командировочных расходов было потрачено 2 692 857 евро, из которых 20,69% этой суммы было возмещено Латвии.
Румыния находится на втором месте с 499 799 евро. Эстония - на третьем месте с 404 380 евро. Различия в суммах возмещения между странами очень велики.
Во всех случаях, кроме двух, Латвия тратила на каждую поездку на заседание Евросовета более 30 000 евро. Суммы, возмещенные Литве и Швеции, никогда не превышали 5000 евро.
За 14 поездок Швеции (36 253 евро) и Литве (34 439 евро) возместили меньше, чем в среднем платили за один полет латвийской делегации.
Суммы, выплаченные Эстонии и Финляндии, позволяют предположить, что представители этих стран также пользовались специальными рейсами, но средние суммы за поездку существенно ниже, чем в случае с Латвией.
В трех случаях суммы, указанные бюро Евросовета, не совпадают с ранее представленными в отчетах Госканцелярии членам Сейма - во всех случаях ранее указанные ею суммы были выше.
Латвия является одной из четырех стран, наряду с Австрией, Мальтой и Финляндией, которым расходы были возмещены во всех 15 случаях поездок. 10 стран вообще не требовали погашения долга, а еще три - Кипр, Люксембург и Испания - лишь по одному разу.
Программа, исследуя спецрейсы Кариньша, запросила у Госканцелярии и МИД различную информацию и документы. Их анализ будет обнародован позднее.
Как сообщалось, Кариньш, будучи премьером, за последние три года совершил 18 зарубежных поездок на спецрейсах. На 32 рейса из бюджета было потрачено более 600 тысяч евро.
Ни бывший президент Эгил Левитс, ни нынешний Эдгар Ринкевич не пользовались частными авиарейсами. Сам Кариньш не согласен с критикой в свой адрес, о чем заявил в интервью программе Rīta panorāma на LTV.
Кариньш заявил, что уходить в отставку не собирается. В заявлении Латвийскому радио он высказал убежденность, что премьер должен играть активную роль в формировании внешней политики Латвии. Из-за корона-пандемии и вторжения РФ в Украину возникли перебои с авиасообщением и коммерческими рейсами. Визиты часто организовывались в последний момент, поэтому неоднократно приходилось прибегать к использованию спецрейсов, но в основном все-таки коммерческих.
Госканцелярия сообщила Латвийскому радио, что в будущем правила, регулирующие путешествия должностных лиц могут быть изменены, благодаря чему их полеты частными рейсами станут куда реже.
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