Суммы, выплаченные Эстонии и Финляндии, позволяют предположить, что представители этих стран также пользовались специальными рейсами, но средние суммы за поездку существенно ниже, чем в случае с Латвией.

В трех случаях суммы, указанные бюро Евросовета, не совпадают с ранее представленными в отчетах Госканцелярии членам Сейма - во всех случаях ранее указанные ею суммы были выше.

Латвия является одной из четырех стран, наряду с Австрией, Мальтой и Финляндией, которым расходы были возмещены во всех 15 случаях поездок. 10 стран вообще не требовали погашения долга, а еще три - Кипр, Люксембург и Испания - лишь по одному разу.

Программа, исследуя спецрейсы Кариньша, запросила у Госканцелярии и МИД различную информацию и документы. Их анализ будет обнародован позднее.

Как сообщалось, Кариньш, будучи премьером, за последние три года совершил 18 зарубежных поездок на спецрейсах. На 32 рейса из бюджета было потрачено более 600 тысяч евро.

Ни бывший президент Эгил Левитс, ни нынешний Эдгар Ринкевич не пользовались частными авиарейсами. Сам Кариньш не согласен с критикой в свой адрес, о чем заявил в интервью программе Rīta panorāma на LTV.

Кариньш заявил, что уходить в отставку не собирается. В заявлении Латвийскому радио он высказал убежденность, что премьер должен играть активную роль в формировании внешней политики Латвии. Из-за корона-пандемии и вторжения РФ в Украину возникли перебои с авиасообщением и коммерческими рейсами. Визиты часто организовывались в последний момент, поэтому неоднократно приходилось прибегать к использованию спецрейсов, но в основном все-таки коммерческих.

Госканцелярия сообщила Латвийскому радио, что в будущем правила, регулирующие путешествия должностных лиц могут быть изменены, благодаря чему их полеты частными рейсами станут куда реже.

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