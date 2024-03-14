Министр юстиции: Латвия не будет наказывать за участие в "выборах" президента РФ

В четверг, 14 марта, министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере на встрече с представителями СМИ сообщила, что власти не будут наказывать граждан России, которые придут в российское посольство в Риге для того, чтобы проголосовать на "выборах" президента России, об этом сообщает "Медуза".
"Участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания. Участие российских граждан в выборах на территории посольства не означает, что они поддерживают режим Путина. Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство", - приводит слова министра "Медуза".
Также министр заявила, что власти будут пресекать провокации вокруг посольства. Например, если кто-то будет публично демонстрировать поддержку войны.
Ранее сообщалось, что Государственная полиция Латвии и Государственная пограничная охрана будут проверять посетителей избирательного участка, расположенного в посольстве России, во время предстоящих "выборов" президента России, чтобы убедиться, что они имеют право находиться в Латвии, сказал руководитель Госполиции Арманд Рукс.
Он призвал проживающих в Латвии российских граждан, желающих принять участие в так называемых выборах президента России, ожидать подобных возможных проверок на улице. "Доступ к посольству будет контролироваться соответствующим образом - будут созданы контрольно-пропускные пункты совместно с Госпогранохраной для проверки вида на жительство или визы", - указал Рукс.
Глава полиции добавил, что такие же проверки российские службы проводят и тогда, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России.
Он сообщил, что сегодня этот латвийский подход к работе во время "выборов" президента России будет представлен коллегам из Литвы, которые, по их мнению, могут осуществить подобную деятельность. "Это внутренний выбор каждой страны, [но] мы предвидим такие шаги в нашей стране", - отметил Рукс.
Предполагается, что в ходе проверок упомянутых российских граждан могут быть обнаружены грубые нарушения правил проживания, что немедленно приведет к началу процедуры депортации. Для правильного соблюдения процедур, предусмотренных регламентом, в проверке примут участие и коллеги из Управления по делам гражданства и миграции.
Рукс неоднократно подчеркивал, что во время "выборов" президента России Госполиция Латвии будет работать в усиленном режиме и обязуется без малейшей жалости пресекать любые действия по прославлению осуществляемой Россией агрессии.
Напомним, что в четверг, 14 марта, Сейм принял заявление, в котором категорически отвергает и не признает легитимность "выборов" президента России, которые государство-агрессор проводит на оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины.
В заявлении парламент решительно осуждает имперские устремления России и продолжающуюся агрессию против Украины и требует, чтобы российское правительство прекратило все формы пыток и жестокого обращения с политическими заключенными, сняло все необоснованные обвинения и немедленно и безоговорочно освободило всех политзаключенных.
Депутаты отмечают, что прошло почти десять лет с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым и Севастополь и оккупировала части Донецкой и Луганской областей, и два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое унесло жизни бесчисленного количества людей и привело к огромным страданиям и человеческим жертвам.
В заявлении вновь подчеркивается, что Европейский союз, его члены и союзники по всему миру должны продолжать всестороннюю поддержку Украины, включая политическую, экономическую, финансовую и военную помощь, а также поддержку гражданского общества и восстановления страны.
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