Министр юстиции: Латвия не будет наказывать за участие в "выборах" президента РФ

Глава полиции добавил, что такие же проверки российские службы проводят и тогда, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России.

Он сообщил, что сегодня этот латвийский подход к работе во время "выборов" президента России будет представлен коллегам из Литвы, которые, по их мнению, могут осуществить подобную деятельность. "Это внутренний выбор каждой страны, [но] мы предвидим такие шаги в нашей стране", - отметил Рукс.

Предполагается, что в ходе проверок упомянутых российских граждан могут быть обнаружены грубые нарушения правил проживания, что немедленно приведет к началу процедуры депортации. Для правильного соблюдения процедур, предусмотренных регламентом, в проверке примут участие и коллеги из Управления по делам гражданства и миграции.

Рукс неоднократно подчеркивал, что во время "выборов" президента России Госполиция Латвии будет работать в усиленном режиме и обязуется без малейшей жалости пресекать любые действия по прославлению осуществляемой Россией агрессии.

Напомним, что в четверг, 14 марта, Сейм принял заявление, в котором категорически отвергает и не признает легитимность "выборов" президента России, которые государство-агрессор проводит на оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины.

В заявлении парламент решительно осуждает имперские устремления России и продолжающуюся агрессию против Украины и требует, чтобы российское правительство прекратило все формы пыток и жестокого обращения с политическими заключенными, сняло все необоснованные обвинения и немедленно и безоговорочно освободило всех политзаключенных.

Депутаты отмечают, что прошло почти десять лет с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым и Севастополь и оккупировала части Донецкой и Луганской областей, и два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое унесло жизни бесчисленного количества людей и привело к огромным страданиям и человеческим жертвам.

В заявлении вновь подчеркивается, что Европейский союз, его члены и союзники по всему миру должны продолжать всестороннюю поддержку Украины, включая политическую, экономическую, финансовую и военную помощь, а также поддержку гражданского общества и восстановления страны.

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