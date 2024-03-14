Сегодня, 14 марта, в Риге прошла акция протеста с целью потребовать прекращения транзита марганцевой руды в Россию, указал в соцсети Х руководитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс.
Видео: Акция протеста против транзита марганцевой руды
Демонстрация состоялась на углу улиц Катринас Дамбья и Лугажу, которые находятся рядом с территорией Рижского свободного порта. Акция началась в 18:00 и в ней участвовало около 100 человек.
Был установлен большой плакат с требованием "остановить кровавый транзит". Также прозвучал призыв "не допустить, чтобы наши руки были запачканы кровью украинцев".
Среди собравшихся были в основном молодые люди, некоторые держали в руках латвийские и украинские флаги.
Pieliekam roku. #AsinsRūda pic.twitter.com/S9GL9n2j31— UkReinis Pozņaks (@poznaks) March 14, 2024
Рейнис Познякс призывал "не допускать транспортировку через Латвию сырья, предназначенного для российской военной промышленности, обеспечивающей российскую армию оружием".
Галерея: Акция протеста против транзита марганцевой руды
Видео: Акция протеста против транзита марганцевой руды
"Если правительство не будет действовать, мы будем действовать", - сказано в заявлении Познякса.
Акция не была официально заявлена. Когда пикет начался, приехала полиция и сообщила протестующим, что им придется уйти. Однако, несмотря на предупреждения полиции, акция все же состоялась, сообщает программа LTV Dienas zina.
Видео: Акция протеста против транзита марганцевой руды
Уже сообщалось, что после начала повторного вторжения России в Украину резко увеличились поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для оружейной промышленности, и с прошлого года часть поставок осуществлялась через порт Силламяэ, в компании-операторе которого половина принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Тийту Вяхи, а также через Латвию, сообщает газета Postimees.
Россия почти полностью рассчитывает на импорт марганца. Несмотря на то, что в стране имеются небольшие резервы марганца, их добыча не развита на промышленном уровне. По предварительным данным, в 2023 году Россия импортировала два миллиона тонн марганцевой руды, что является рекордным объемом. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для оружейных стволов, бронемашин и гусениц таких транспортных средств.
Эксперт по безопасности и экономике Райво Варе допустил, что рост импорта марганцевой руды в России связан с потребностями войны.
Большую часть марганцевой руды Россия импортировала из ЮАР, Габона, Бразилии и Кот-д'Ивуара.
По разным причинам суда не отправляются напрямую в российские порты, поэтому грузы с марганцем приходится перегружать на поезда, следующие в Россию.
По информации Postimees, из двух миллионов тонн марганцевой руды, которая в прошлом году экспортировалась в Россию, почти 90% было перевалено в Эстонии и Латвии. Больше всего таких грузов перевалено в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда разгружается и хранится и в порту Силламяэ перед отправкой поездами в Россию.
Среди компаний, занимающихся перевалкой марганцевой руды, используемой в российской военной промышленности, есть и те, чьи владельцы связаны с семьями экс-премьер-министра Андриса Шкеле и политика Айнара Шлесерса, сообщает TV3 Ziņas.
В передаче указывается, что перевалкой марганцевой руды занимаются несколько стивидоров (представитель портовой администрации на судне в период нахождения его в порту, исполнитель грузовых мероприятий на судне. Также "стивидорами" называют компании и организации, занимающиеся разгрузкой и погрузкой коммерческих судов). Среди перегрузчиков также компании KS Terminal и Rīgas ogļu termināls. Оба расположены на острове Русский в Приморском крае.
Rīgas ogļu termināls через посредника принадлежит семьям экс-премьер-министра Андриса Шкеле, а также нынешнего политика, депутата Айнара Шлесерса, подчеркивает программа.
"Латвийские портовые терминалы должны строго соблюдать санкции, введенные Евросоюзом и США против российских товаров и грузов. Именно поэтому запрещена перевалка грузов, которые включены в список товаров, подпадающих под санкции ЕС и США! Любая компания, нарушающая санкции, должна быть строго наказана! Rīgas ogļu termināls всегда работал с соблюдением законодательства Латвии и никогда не нарушал санкции", - написал Шлесерс в подготовленном ответе программе.
В прошлом году Вентспилсский порт перевалил почти миллион тонн марганцевой руды, а за первые два месяца этого года – почти 63 000 тонн, тогда как в Риге в прошлом году грузооборот этого материала достиг почти полумиллиона тонн. В этом году в столичный порт суда с марганцевой рудой еще не поступали.
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