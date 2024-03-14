Россия заглушила GPS-сигнал самолета c министром обороны Великобритании на борту

По словам журналиста Times, который летел с министром, сигнал GPS отсутствовал около 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем недалеко от Калининградской области России.

После того, как на самолете отключился интернет, команда корабля использовала альтернативные методы для определения своего местоположения.

Министру обороны и находившимся с ним журналистам сообщили, что это не угрожает безопасности самолета.

Грант Шэппс наблюдал за учениями Steadfast Defender в Польше, крупнейшими учениями НАТО со времен "холодной войны".

В конце прошлого года в регионе Балтийского моря наблюдались помехи сигнала GPS. В этом обвиняют Россию. Исследователь и аналитик данных, известный под псевдонимом Маркус Джонсон, утверждает, что обнаружил вероятность того, что Россия глушит сигнал GPS в регионе Балтийского моря.

В конце декабря 2023 года, сайт отслеживания GPS-сигналов Gpsjam.org обнаружил сбои в работе GPS в регионе Балтийского моря.

Нарушения сигнала наблюдались в Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, Швеции и России.

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