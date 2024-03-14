В "спальных" районах Риги есть случаи вандализма и надписей в поддержку военной агрессии РФ

В Рижской думе сообщили, что за последнее время в комитет Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции поступило много жалоб о вандализме в "спальных" районах Риги. Хулиганы портят плакаты в поддержку Украины, и оставляют надписи на стенах, связанные с военной агрессией и военными преступлениями России в Украине, пишет портал Rus.LSM.
В Рижской думе сообщают, что за последний месяц в Риге было повреждено 24 плаката, которые поддерживают Украину. Особенно часто вандалы портят дорогие плакаты.
Руководитель отдела культурных проектов и публичных мероприятий РД Инета Залане рассказала, что плакаты восстанавливают, а повреждения устраняют.
Районный координатор Вецмилгрависа Янис Тирдзиньш также подтвердил, что некоторые лица занимаются вандализмом и портят плакаты в поддержку Украины.
В полиции заявили, что в этом году заведено уже 49 уголовных дел за поддержку российской военной агрессии. За весь прошлый год таких дел было заведено 173.
Полиция отметила, что в недавно сумела задержать нескольких вандалов, одобряющих агрессию РФ против Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!