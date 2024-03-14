В "спальных" районах Риги есть случаи вандализма и надписей в поддержку военной агрессии РФ

В Рижской думе сообщают, что за последний месяц в Риге было повреждено 24 плаката, которые поддерживают Украину. Особенно часто вандалы портят дорогие плакаты.

Руководитель отдела культурных проектов и публичных мероприятий РД Инета Залане рассказала, что плакаты восстанавливают, а повреждения устраняют.

Районный координатор Вецмилгрависа Янис Тирдзиньш также подтвердил, что некоторые лица занимаются вандализмом и портят плакаты в поддержку Украины.

В полиции заявили, что в этом году заведено уже 49 уголовных дел за поддержку российской военной агрессии. За весь прошлый год таких дел было заведено 173.

Полиция отметила, что в недавно сумела задержать нескольких вандалов, одобряющих агрессию РФ против Украины.

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