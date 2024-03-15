Граждан России, которые решат в Риге участвовать в "выборах", будут обыскивать сотрудники посольства

Начальник Госполиции Арманд Рукс призвал проживающих в Латвии российских граждан, желающих принять участие в так называемых "выборах" президента России, ожидать подобных возможных проверок на улице.

"Доступ к посольству будет контролироваться соответствующим образом - будут созданы контрольно-пропускные пункты совместно с Госпогранохраной для проверки вида на жительство или визы", - указал Рукс.

Предполагается, что в ходе проверок упомянутых российских граждан могут быть обнаружены грубые нарушения правил проживания, что немедленно приведет к началу процедуры депортации. Для правильного соблюдения процедур, предусмотренных регламентом, в проверке примут участие и коллеги из Управления по делам гражданства и миграции.

Глава полиции добавил, что такие же проверки российские службы проводят и тогда, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России.

"Это внутренний выбор каждой страны, [но] мы предвидим такие шаги в нашей стране", - отметил Рукс.

Так называемые "выборы", которые фактически являются лишь представлением для очередного подтверждения легитимности Путина, проходят с 15 по 17 марта. По данным изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль выдвинул перед чиновниками задачу обеспечить, чтобы за 71-летнего Путина проголосовали по меньшей мере 80% избирателей.

В Латвии голосование пройдет только 17 марта.

Даже если не принимать во внимание обычные манипуляции с подсчетом голосов и явкой, нет никаких сомнений в том, что Путин снова "победит" на так называемых "выборах" и останется на своем посту как минимум до 2030 года, потому что в России уже давно нет реальной оппозиции, а все заметные оппозиционные лидеры либо вынуждены были покинуть страну, либо оказались в тюрьме, а самый известный оппозиционный политик Алексей Навальный был убит в тюрьме.

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