Посольство России в Латвии в социальной сети Х в пятницу, 15 марта, распространило сообщение, в котором предупредило, что в целях безопасности всех, кто придет в помещения диппредставительства, чтобы проголосовать на "выборах" президента России, обыщут на входе.
Граждан России, которые решат в Риге участвовать в "выборах", будут обыскивать сотрудники посольства
Отправляясь голосовать в Риге, на улице Украинас неаткарибас, 2 (вход на избирательный участок со стороны бульвара Оскара Калпака), граждан РФ призывают не брать с собой сумки, рюкзаки, габаритные предметы личного обихода, средства передвижения (велосипеды, самокаты), металлические и легковоспламеняющиеся предметы, зажигалки, аэрозоли, емкости с жидкостью и т.д.
Кроме того, на участки будет запрещено проносить видео- и фотоаппаратуру, мобильные телефоны, планшеты и другие электронные устройства.
Личные вещи, которые запрещено проносить в помещения посольства, можно будет оставить в предусмотренном для этого месте у входа. На избирательных участках будет работать видеонаблюдение.
‼️ Уважаемые граждане России,— Посольство России в Латвии (@LV_RUSEMBAS) March 15, 2024
🗳️Обращаем Ваше внимание, что в целях обеспечения безопасности на избирательных участках № 8179 и № 8180 в день голосования на выборах Президента Российской Федерации на входе будут предусмотрены меры личного досмотра.
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Как уже сообщалось, Государственная полиция Латвии и Государственная пограничная охрана будут проверять посетителей избирательного участка, расположенного в посольстве России, во время предстоящих "выборов" президента России, чтобы убедиться, что они имеют право находиться в Латвии.
Начальник Госполиции Арманд Рукс призвал проживающих в Латвии российских граждан, желающих принять участие в так называемых "выборах" президента России, ожидать подобных возможных проверок на улице.
"Доступ к посольству будет контролироваться соответствующим образом - будут созданы контрольно-пропускные пункты совместно с Госпогранохраной для проверки вида на жительство или визы", - указал Рукс.
Предполагается, что в ходе проверок упомянутых российских граждан могут быть обнаружены грубые нарушения правил проживания, что немедленно приведет к началу процедуры депортации. Для правильного соблюдения процедур, предусмотренных регламентом, в проверке примут участие и коллеги из Управления по делам гражданства и миграции.
Глава полиции добавил, что такие же проверки российские службы проводят и тогда, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России.
"Это внутренний выбор каждой страны, [но] мы предвидим такие шаги в нашей стране", - отметил Рукс.
Так называемые "выборы", которые фактически являются лишь представлением для очередного подтверждения легитимности Путина, проходят с 15 по 17 марта. По данным изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль выдвинул перед чиновниками задачу обеспечить, чтобы за 71-летнего Путина проголосовали по меньшей мере 80% избирателей.
В Латвии голосование пройдет только 17 марта.
Даже если не принимать во внимание обычные манипуляции с подсчетом голосов и явкой, нет никаких сомнений в том, что Путин снова "победит" на так называемых "выборах" и останется на своем посту как минимум до 2030 года, потому что в России уже давно нет реальной оппозиции, а все заметные оппозиционные лидеры либо вынуждены были покинуть страну, либо оказались в тюрьме, а самый известный оппозиционный политик Алексей Навальный был убит в тюрьме.
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