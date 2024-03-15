LU разорвал рабочие отношения с Бочаровым, которого обвиняют в домогательствах

Портал Delfi и Латвийское радио в конце 2023 года сообщили, что несколько молодых женщин выступили с обвинениями в том, что они подверглись сексуальному насилию со стороны организаторов лагеря из молодежной организации K.I.D в период с 2013 по 2019 год. Бочаров был директором лагеря.

После опубликованной информации LU FMOF обратился в комиссию по академической этике LU с просьбой оценить, могут ли действия Бочарова в прошлом быть совместимы с работой преподавателя LU.

Комиссия по академической этике, не раскрывая имен причастных к делу, в своем протоколе признает, что недопустимые действия педагога в отношении несовершеннолетних несовместимы с академической этикой. Между тем агентству LETA неофициально известно, что упомянутое решение комиссии касается Бочарова.

Обвиняемый в сексуальных домогательствах преподаватель также оставил должность руководителя ученого совета Института физики твердого тела (CFI) LU "из-за потенциальных репутационных рисков" как для института, так и для себя.

Между тем, в пятницу, 15 марта, в Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в связи с возможными событиями в упомянутом лагере в полиции на данный момент нет каких-либо дел и, после прозвучавшей в СМИ информации, никаких сообщений о возможных пострадавших не поступало.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!