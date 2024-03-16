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В Риге и Лестене пройдут мероприятия памяти латышских легионеров

rus.tvnet.lv/LETA
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Шествие памяти легионеров к памятнику Свободы 16 марта 2018 года
Шествие памяти легионеров к памятнику Свободы 16 марта 2018 года Фото: Toms Koklītis/LETA

В субботу в Риге и Лестене пройдут мероприятия, посвященные памяти латышских легионеров, погибших во Второй мировой войне.

В Риге состоится шествие и возложение цветов к памятнику Свободы, которые организует лимбажское отделение общества Daugavas vanagi Latvijā.

Шествие начнется в 11:00 возле церкви Святого Иоанна, пройдет по улицам Скарню и Калькю к памятнику Свободы.

В Лестенской церкви сегодня состоится концерт памяти легионеров, а в 14:00 - минута памяти и перезахоронение легионеров на Лестенском братском кладбище.

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