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Видео ⟩ В Белгороде снаряд попал в частный дом. Погибла 16-летняя девочка-подросток

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Нападение на Белгород
Нападение на Белгород Фото: Настоящий Гладков/"Telegram"

Белгород утром 17 марта подвергся ракетной атаке. В результате скончались 16-летняя подросток и еще один человек, сообщает российское независимое издание "Медуза". 

В начале атаки были задействованы сирены воздушной тревоги. Минобороны подтвердило, что системы противовоздушной обороны сбили над городом якобы девять снарядов многозарядной реактивной установки РМ-70 "Вампир" и три снаряда многозарядной реактивной установки "Ураган".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что один из снарядов попал в частный дом. В результате удара погибла девочка-подросток. Гладков выразил семье девочки и всему Белгородскому округу соболезнования.

При нападении также был ранен отец подростка. Он был доставлен в больницу с ранениями в голову и ожогами тела. Кроме того, мужчина отравился угарным газом.

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