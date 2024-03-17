Видео ⟩ В Белгороде снаряд попал в частный дом. Погибла 16-летняя девочка-подросток

В начале атаки были задействованы сирены воздушной тревоги. Минобороны подтвердило, что системы противовоздушной обороны сбили над городом якобы девять снарядов многозарядной реактивной установки РМ-70 "Вампир" и три снаряда многозарядной реактивной установки "Ураган".

#Belgorod region is under fire again



Local telegram channels write that the private sector is on fire as a result of the attack.https://t.co/hES3B8Wtjt pic.twitter.com/C2VXt8Ypfq — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) March 17, 2024

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что один из снарядов попал в частный дом. В результате удара погибла девочка-подросток. Гладков выразил семье девочки и всему Белгородскому округу соболезнования.

При нападении также был ранен отец подростка. Он был доставлен в больницу с ранениями в голову и ожогами тела. Кроме того, мужчина отравился угарным газом.

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