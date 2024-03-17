Чулпан Хаматова и Божена Рынска пришли в полдень к посольству России в Риге

Протестная акция "Полдень против Путина" в рамках "выборов" президента России прошла и в Риге. Среди пришедших в это время к посольству России были замечены журналистка Божена Рынска и актриса Чулпан Хаматова.
Хаматова стояла в очереди желающих проголосовать граждан России. Журналистам TVNET GRUPA удалось взять у нее интервью, полная версия которого выйдет позже на портале RUS TVNET.
В свою очередь, Божена Рынска находилась в толпе людей, стоящих напротив посольства, протестующих против режима Владимира Путина.
Напомним, сегодня во всем мире, в том числе и в Латвии проходят "выборы" президента России.
Напротив посольства России в Риге проходит с 10:00 до 17:00 акция протеста.
Фото: "выборы" президента России в Риге
"Разрешив проводить "выборы" президента России в Латвии, государство легитимизирует нелегитимный исход этих выборов. Исход, в котором побеждает на выборах Владимир Путин, армия которого уже не менее десяти лет день за днем совершает военные преступления против жителей Украины", - отмечают организаторы мероприятия.
Видео: "выборы" президента России в Риге
К 12:00 часам к посольству подошли участники акции "Полдень против Путина". Оппозиционные российские политики предложили всем противникам режима Путина показать свое несогласие, придя на участки 17 марта в 12:00. В Риге очередь из желающих проголосовать заметно выросла.
Видео: "выборы" президента России в Риге
Сообщается, что к 12:00 полиция обнаружила уже 14 человек с истекшим сроком действия ВНЖ.
Так называемые выборы, которые на самом деле являются спектаклем, призванным подтвердить легитимность нынешнего диктатора Путина, проходят с 15 по 17 марта.
Даже если не принимать во внимание обычные манипуляции с подсчетом голосов и явкой, нет никаких сомнений в том, что Путин снова "победит" на так называемых выборах и останется на своем посту как минимум до 2030 года, потому что в России уже давно нет реальной оппозиции, а все известные оппозиционные лидеры либо вынуждены были покинуть страну, либо сидят в тюрьме. В колонии недавно умер самый известный оппозиционный политик Алексей Навальный.
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