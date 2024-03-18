В самом центре Риги, на тихой улице Альфреда Калниня, находятся заведения, где царит настоящая свобода сексуальности. "Мы как терапевты, к которым люди приходят, чтобы освободить свой разум и реализовать свои фантазии", - говорит их владелец Роландс. LGBTQI+ клуб TOP Club Riga недавно отпраздновал свой семилетний юбилей, в честь которого прошла зажигательная вечеринка. Там же работает гей-фетиш-клуб Bunker Cruising Bar, куда женщинам не так-то просто попасть - разве что по субботам, когда бывают свингерские вечера. Давайте заглянем за закрытые двери!