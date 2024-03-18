В результате пожара в Лимбажи пострадали пять человек

В ночь на понедельник пожарные получили вызов на улицу Юрас в Лимбажи, где на лестничной клетке трехэтажного жилого дома горели предметы быта.

Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Пожарные с помощью спасательных масок вывели из квартиры на третьем этаже дома пятерых человек, которые пострадали в результате возгорания. Два человека эвакуировались из здания самостоятельно.

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