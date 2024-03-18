Брат принцессы Дианы отреагировал на загадочное исчезновение Кейт

В интервью BBC Спенсер заявил, что пристальное внимание прессы, которое было приковано к его сестре Диане, было более опасным, чем спекуляции, циркулирующие сейчас вокруг нынешней принцессы Уэльской Кэтрин Миддлтон. По крайней мере жену принца Уильяма по возможности ограждают от навязчивого вмешательства в личную жизнь. В то же время он заявил, что его беспокоит то, что могло случиться на самом деле, и почему "нам не говорят правду", - сообщает BBC.

Спенсер неоднократно критиковал таблоиды за их склонность нарушать границы частной жизни членов королевской семьи. В своей речи на похоронах Дианы, он пообещал защитить ее сыновей Уильяма и Гарри от подобных нападок.

Даже те, кто обычно не следит за британской королевской семьей, наверняка заметили в СМИ ажиотаж, который в последнее время разгорелся вокруг Кейт Миддлтон. Ее имя полощут уже несколько месяцев после того, как в январе было объявлено о планируемой "подтяжке живота".



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