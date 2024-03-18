Художник-загадка Бэнкси создал новую работу. На этот раз ее будет сложно украсть

На фото в Instagram Бэнкси видна стена до и после его работы - зеленой краски на стене за сильно подстриженным деревом, чтобы это напомнило листву. Сбоку от "кроны" виднеется трафарет мужчины, держащего шланг с краской.

Стена с муралом уже стала популярным местом для селфи - сюда стекаются множество людей. Местный житель заявил прессе, что гордится тем, что Бэнкси выбрал именно его улицу. "Для нас, жителей, это похоже на личное послание, и мы очень гордимся этим", - сказал он.

Фото: Banksy/Instagram/Apollo.lv kolāža

Однако некоторые жители обеспокоены тем, что из-за мурала всемирно известного художника арендная плата за квартиры в этом районе может резко вырасти.

Бэнкси - один из самых известных художников мира, но его личность до сих пор официально неизвестна. Работы Бэнкси очень ценны, и их часто пытаются украсть, вплоть до отпиливания целых кусков стен.

Джеймс Пик, продюсер программ о Бэнкси для BBC Radio 4, заявил, что, включив дерево в свою работу, Бэнкси решил проблему попыток украсть его работы. "Не думаю, что кто-нибудь сможет забрать это - как вы собираетесь украсть дерево?"

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