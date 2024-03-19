"Может делать что угодно": западные эксперты о победе Путина

С точки зрения российского руководстваголосование показало, что "выборы прошли хорошо, что политическая машина функционирует от самого верха вплоть до последней деревни во Владивостоке, что страна под полным контролем", отмечает Шрёдер. Результат голосования стал "подтверждением все более диктаторского курса Путина" и отражает "не волю избирателей, а волю режима", уверена Регина Хеллер.

Путин объявлен ЦИК РФ победителем выборов с результатом 87,28% голосов избирателей Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Возникает вопрос, в интересах ли российского руководства демонстрировать такие результаты голосования, заметил Герхард Манготт (Gerhardt Mangott), профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии. "Не появится ли у значительной части населения сомнение: действительно ли все голосование было проведено как надо или почти 88 процентов - это перебор", - заметил он. Впрочем, другие опрошенные DW эксперты уверены, что россияне не станут задаваться такими вопросами.

"Карт-бланш на продолжение путинской политики"

Число якобы отданных за Путина голосов для российских избирателей "относительно неважно", говорит Ханс-Хеннинг Шрёдер. "Люди в России видят, что никакой альтернативы кроме Путина нет. Если объявят о мобилизации или о повышении налогов, это будет для них намного более релевантно, чем та инсценировка, которую устроили сейчас", - прогнозирует немецкий политолог.

Сразу после выборов в России отмечают 10-летнюю годовщину аннексии украинского Крыма Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images