Солдат, называющий себя для издания Times of London Лемуром, отметил, что его подразделение на соответствующей территории не может продвинуться вперед.

"Мы едва удерживаем линию фронта", - сказал Лемур.

Военно-учебный институт (ISW) сообщил, что российская армия не добилась в Купянске больших успехов.

Важным фактором, способствующим успеху России, являются бомбы советских времен, оснащенные крыльями и системами управления. Таким образом, эти бомбы способны наносить удары с большого расстояния.

Эти бомбы временно летают и на радарах видны не так четко, поэтому украинским системам противовоздушной обороны их трудно перехватить. По словам украинского военнослужащего Максима Жорина на платформе Telegram, они "полностью уничтожают любую позицию".

В Купянске, где сражается Лемур, на позициях военных не установлены защитные барьеры, способные выдержать удары таких бомб.

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