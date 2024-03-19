Один украинский солдат, воюющий на территории Купянска в Харьковской области, описал судорожную ситуацию на поле боя. Он отметил, что в результате российских интенсивных обстрелов его подразделение теряет столько солдат, что собрать все их тела невозможно, сообщает американское издание Business Insider.
Солдат, называющий себя для издания Times of London Лемуром, отметил, что его подразделение на соответствующей территории не может продвинуться вперед.
"Мы едва удерживаем линию фронта", - сказал Лемур.
Военно-учебный институт (ISW) сообщил, что российская армия не добилась в Купянске больших успехов.
Важным фактором, способствующим успеху России, являются бомбы советских времен, оснащенные крыльями и системами управления. Таким образом, эти бомбы способны наносить удары с большого расстояния.
Эти бомбы временно летают и на радарах видны не так четко, поэтому украинским системам противовоздушной обороны их трудно перехватить. По словам украинского военнослужащего Максима Жорина на платформе Telegram, они "полностью уничтожают любую позицию".
В Купянске, где сражается Лемур, на позициях военных не установлены защитные барьеры, способные выдержать удары таких бомб.
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