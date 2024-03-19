Чакша о домогательствах педагогов к студенткам: "Чувство отвращения - велико"

"Чувство отвращения к тому, что произошло, велико", - охарактеризовала ситуацию министр, подчеркнув, что использование позиции власти в сфере образования недопустимо. Она добавила, что такая позиция не должна использоваться на рынке труда в целом. Она используется по-разному, и не только против женщин, добавила Чакша.

По ее мнению, необходимо создать систему оповещения, чтобы студентам было куда обратиться. В настоящее время университеты по-разному относятся к этическому кодексу. Хорошим примером является Рижский университет им. Страдиня, где этический кодекс лучше закреплен.

Министерство образования и науки проводит беседы со студентами, чтобы выяснить, какой бы они хотели видеть систему оповещения.

"В обществе радикально разные мнения - одни говорят, что студентки сами виноваты, другие готовятся к "суду Линча". Должна быть четкая система оповещения, но не для того, чтобы пугать людей, а для того, чтобы с ее помощью улучшить ситуацию", - сказала министр.

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