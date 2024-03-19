Россия потеряла 10% нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак украинских дронов

Если учитывать только нефтеперерабатывающие заводы, которые производят бензин и дизельное топливо, они потеряли около 9% производственной мощности, что составляет 77,4 тыс. тонн в сутки.

За время аварийного простоя нефтеперерабатывающие заводы недоработали более 3,5 млн тонн нефти, что в 10 раз больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. При этом количество оборудования, поврежденного при атаках дронов, также увеличилось в три раза, и в середине марта аварийный ремонт требовался в 1,4 раза чаще планового.

Отмечается, что 12 марта от удара дрона пострадал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Нижнем Новгороде. В результате объем производства дизельного топлива сократился почти в два раза - с 10,6 до шести тысяч тонн в сутки. Объем производства бензина сократился на четверть - до 5,7 тысячи тонн в день.

Днем позже, 13 марта, пострадал нефтеперерабатывающий завод "Роснефть" в Рязани, который снабжает топливом Москву и Московскую область. После пожара на заводе остановились две установки - АТ-6 и АВТ-4. Из-за этого завод потерял треть своего бензина и более половины объема дизельного топлива.

16 марта из-за атаки дрона загорелась единственная нефтеперерабатывающая установка на другом заводе "Роснефти" - в Сызрани. Из-за этого завод, который ранее ежедневно производил 4,3 тысячи дизельного топлива и две тысячи тонн бензина, полностью приостановил работу. Резервная установка AВT-5 уже несколько лет находится в простое, ее запуск займет время. Еще есть вопрос - получится ли это вообще. При лучшем сценарии завод сможет производить лишь половину предыдущего объема бензина.

Падение объема производства уже вызвало колебания оптовых цен. Цены поднялись более чем на десятую часть и превысили уровень сентября и октября, когда в России наблюдался дефицит топлива, достигнув нового ценового рекорда.

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