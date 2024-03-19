Президент Молдовы хочет провести в октябре референдум о вступлении в ЕС

Президент обратилась в парламент с призывом начать процедуру проведения конституционного плебисцита, задуманного в тот же день, что и президентские выборы.

"Для большинства граждан Молдовы ЕС - это проект мира и процветания, а Россия, в свою очередь, постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове", - сказала Санду на пресс-конференции в Кишиневе.

"Мы ожидаем, что нападки и провокации со стороны России продолжатся, но я призываю население не бояться и поддерживать проевропейский референдум, поскольку ЕС - единственный вариант, который может обеспечить мир", - подчеркнула президент.

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