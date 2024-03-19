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Министр обороны США: мы не допустим поражения Украины (1)

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Министр обороны США Ллойд Остин.
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: SAUL LOEB/AFP

США не допустят, чтобы Украина потерпела неудачу, сказал во вторник министр обороны США Ллойд Остин.

"Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина потерпела неудачу", - сказал Остин на открытии в Германии заседания международных сторонников Украины.

"Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине ресурсы, необходимые ей для противодействия агрессии Кремля", - добавил он.

В Конгрессе США контролируемая республиканцами палата представителей блокирует пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Соединенные Штаты предупредили, что недавнего пакета в 300 миллионов долларов хватит всего на несколько недель.

Вашингтон объявил о помощи в размере 300 миллионов долларов на прошлой неделе. Остин пояснил, что этот шаг был возможен благодаря экономии на недавних закупках Пентагона.

"Мы смогли поддержать этот столь необходимый пакет, обнаружив неожиданные сбережения в договорах", - сказал министр.

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